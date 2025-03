¿Hay huelga de cardiólogos?

Hace un año, a mis 82, tuve un primer ataque de corazón que tras tres días ingresado me están tratando con Trangorex y Lixiana -un anticoagulante que requiere visado anual de sus recetas-. Al ir a pedir visita con el cardiólogo, que me vio por última vez en julio, me dicen en La Salud, que se han quedado sin cardiólogos. Ningún problema, buscaré otro; pero en Quirón no me dan cita hasta agosto. Una pequeña clínica cerca de casa me dice que su cardióloga está de baja. Llamo a la clínica del Consuelo y tampoco hay visitas en Cardiología. En el 9 d’Octubre la fecha de la primera cita es para el mes de mayo. En fin, para unas prisas; si estuviese grave podría haberme muerto.