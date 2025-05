Per agrair-vos i felicitar a l’autora, Emma Riverola, per la seua valenta i contundent denúncia -”Justificar la barbarie”, a l’edició de Levante-EMV del proppassat 23-, de la massacre indiscriminada i criminal d’Israel contra la població civil indefensa de Gaza -majoritàriament dones i criatures-,que fa més d’un any que dura.

Es troben a faltar, lamentablement, més veus de denúncia i accions més contundents dels estats denocràtics i civilitzats, front a un nou holocaust, que fa tres quarts de segle que dura, amb l’ocupació militar de Palestina, la destrucció total del territori i l’assassinat de la població, per part de l’estat democràtic (?) -com alguns encara s’entesten en “anomenar-lo”- d’Israel. Clar que només la complicitat criminal dels EE UU, que aixopluga aquelles massacres i bloqueja l’acció de les Nacions Unides i de la Justícia internacional, ho fa possible.

Fins quan?