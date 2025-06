Cada vez más calor… El clima habla esperanto para ser escuchado en todos los rincones del planeta. Yo no sé si es que no chilla lo suficiente, o es que las orejas de los responsables gubernamentales y no gubernamentales tienen problemas de audición. No es por falta de marco jurídico, la ley Europea del Clima y el Pacto Verde Europeo, en España por ejemplo ley de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ley de Cambio Climático y Transición Energética… etc.

El desequilibrio del clima en nuestro planeta tierra no es más que la consecuencia del desequilibrio y la podredumbre del sistema en el que hemos estado viviendo; y de nuestra dejadez y desconexión de la madre naturaleza.

De justicia es que la tierra se rebele ante las atrocidades a la que la sometemos. Pero la crisis ambiental se puede revertir. Trabajemos en unidad por hacer de la tierra un planeta habitable y justo; se requieren acciones a nivel global, (empresarial y de los gobiernos), y también a nivel individual, porque cada pequeño gesto cuenta. Sí, otro mundo es posible.