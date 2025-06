En un mundo disparatado, con verdaderos cretinos y diabólicos dirigentes masacrando a millones de congéneres, me he despertado con una noticia inhumana y triste que ha ocurrido en nuestro propio país: un pediatra de paliativos ha sido amonestado “por no cumplir el horario”, atendió a su paciente moribunda a las tres de la madrugada, una niña de cuatro añitos. El comportamiento con humanidad llega a considerarse subversivo. Atendemos a genocidios y asesinatos en directo, y hemos llegado a tal extremo de inhumanidad que hemos olvidado lo que realmente somos.

Publio Terencio Africano, en el siglo II antes de Cristo escribió: “Soy humano y nada de lo humano me es ajeno”. No hace falta ni ser cristiano ni de ninguna otra religión o creencia… Sólo hace falta Humanidad.