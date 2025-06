Tant de bo!

No el llegiran, però -els del PP, vull dir- als qui va adreçat l’article o, si més no, els posa en evidència. Es tracta de la denúncia -'De la transformación a la regresión: la formación del profesorado con el PP'- que els dedica, al Levante-EMV del 06.06.25, pàg.4, el professor Soler -Miquel Soler-, prestigiat com a docent i -tant o més- com a expert en política educativa, desprès de la seua llarga i fructuosa dedicació, primer al Ministeri i desprès a la Conselleria.

Massa documentat, expressiu i contundent... i jo diria que perillòs, en posar la formació del professorat al centre d’una política educativa eficient i extensiva al conjunt de la ciutadania, en una societat democràtica. Ells -la dreta tardofranquista que ens (des)governa-, però, no estan per la "labor" i massa que s’entesten en (de)mostrar-ho.

Lamentable.