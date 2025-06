A vueltas con los taxis

Querría exponer una desagradable situación que me pasó el día 4 sobre las 23:40 de la noche con un taxista en la parada de taxis en la estación de Renfe Nord.

Por un accidente que me provocó una fractura de peroné mientras realizaba una actividad del Imserso me vi obligada a volver a Valencia a través de su seguro. Desde Viella en Pirineos tuve que realizar diferentes trasbordos de taxis y trenes con asistencia del personal ADIF entre otros.

Tras 8 horas llegué por fin a la Estació del Nord, el seguro del Imserso ya había contratado un vehículo para el traslado a mi domicilio. Cuando ADIF me trasportó en silla de ruedas hacia la parada de taxis, había un vehículo azul aparcado frente a mí que resultó ser el que el seguro del Imserso contrató.

Un taxista le obligó a abandonar el sitio que ocupaba ya que se supone, no lo sé, que no era su sitio, obligándome a ponerme de pie con muletas y el peroné fracturado y llegar hasta el vehículo que me recogía. Gracias a una buena persona que me cogió y me ayudó a llegar al vehículo no me caí. Mientras el taxista estaba de pie mirándome y sonriendo viendo la situación, y la cola de taxistas ni se inmutó.

Tengo 67 años, y no voy permitir esta falta de respeto y sensibilidad de este sector.