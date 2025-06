El ocaso de los trabajos académicos

Los alumnos universitarios son sabedores de que sus trabajos van a ser analizados por programas que detectan el plagio y el uso de la inteligencia artificial. Pero también son conscientes de que la normativa está obsoleta y que en algunas facultades les permiten utilizar la IA si existe un trabajo previo por su parte. Porque los buenos estudiantes sólo se sirven de la inteligencia artificial para enfocar desde un principio la temática o la estructura de un trabajo, mejorar el estilo literario y corregir las faltas de ortografía o las posibles erratas de un texto.

Algunos dirán que hay estudiantes que se están jugando un puesto de trabajo, una beca del ministerio o el ser el mejor expediente académico de su promoción, y que por eso, porque no les cabe otra, necesitan echar mano de la inteligencia artificial para conseguir trabajos que rocen la perfección. Pero eso son los menos, porque la inmensa mayoría utiliza la inteligencia artificial como una herramienta más, como antiguamente se utilizaba el corrector ortográfico de los procesadores de texto.

Así es o debería ser. Y por eso cada vez son más los profesores que han optado por reducir el número y el peso de las tareas escritas y volver al examen final de papel y bolígrafo de toda la vida. Los estudiantes se jugarán a una sola carta el aprobar o no una asignatura, pero no cabe otra si no queremos que su título académico sea de "especialistas en corta y pega".