Mi ciudad es una en la que las aceras son para que aparquen las motos y, menos, los coches. Son para unas terrazas que llenas de fumadores apenas dejan espacio para se cruce un cochecito de niño con un carro de la compra. Terrazas rodeadas de coches y,si no, de contenedores de basura. Motos y bicicletas disponen de las aceras para evitar señales de dirección prohibida y no pierden ocasión de usarlas para ello. Los carriles bus ya no recuerdo cuando dejaron de ser exclusivos. Cuando el viento sea favorable y permita no respirar el humo de los automóviles, no se preocupen, disfrutarán de un magnífico olor a alcantarilla o, todavía mejor, a orines de perro. No olvide mirar donde pisa porque los canes excretan algo más que pis. Pero no descuiden las alturas que las palomas también dejan caer lo suyo. En mi ciudad hay una minoría que tiene licencia para cortar calles y hacer ruido hasta bien entrada la noche. En mi ciudad, cuando se renuevan las aceras, se usan unas losetas ¡negras! para favorecer que haga más calor en verano y menos luz todo el año. En mi ciudad cuando muere un árbol se sustituye enseguida por un alcorque vacío. Dicen que mi ciudad es la mejor del mundo para vivir. Me pregunto cómo serán las otras. ¿Reconocen cuál es mi ciudad?¿verdad que no hace falta que diga su nombre?