7 de Julio, San Fermín

«No digo yo que las tradiciones sean malas o buenas, pero que siempre las sufran y las disfruten los mismos, es lo que no me parece razonable», pensó el morlaco descansando en el corral. La euforia humana era indescriptible. Un aquelarre de pañuelos rojos en las manos, de camisetas y cerebros etílicos llenaban las calles y las plazas. El griterío era ensordecedor. La alegría y el fervor, el alma colectiva.

—¿Por qué corres los Sanfermines?

—Porque mi padre y mi abuelo lo hicieron, es una tradición.

En 1923, Hemingway visitó Pamplona y quedó impresionado por los Sanfermines; tanto, que la popularizó en EE UU, con su novela Fiesta.

Los mozos, con el periódico en la mano (que no leen) y frente a la imagen del santo, cantan cada mañana: «¡A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición!». Todos saltan nerviosos y emocionados, esperando la salida de los toros y los mansos.

«Ahora a correr entre la marabunta enloquecida. Espero que el encierro sea breve. Que no me atosiguen demasiado, que no me toquen los cuernos, el culo, o el rabo. Que me conozco. A ver qué día el santo también nos da su bendición. Lo que tiene que aguantar uno por ser grande, fuerte y bravo. Un símbolo nacional utilizando y maltratado», pensó con tristeza, sospechando que aquel sería su último y «feliz» encierro.