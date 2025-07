És la mateixa cantarella de sempre. Quan la cort esdevingué castellana, els catalans de la Corona Catalana, de Barcelona, València i Alacant, partot, van jaquir la llengua i n'agafaren una altra que donava oportunitats, diners i nomenada. Sí, els catalans-valencians també en tenim, d'oportunistes, cominenciers, grimpadors...Són els pares que als anys 80 van deixar de parlar-los als fills en català perquè així els feien un favor. Són els empresaris hotelers de Benidorm i Salou, que els parlen en castellà als fills i els envien a l'escola privada perquè aprenguen del paramilitarisme espanyolista. Tot s'hi val, per tal de mantenir el patrimoni. És trist reconéixer-ho, però sense recolzament econòmic, un teixit empresarial que pree la llengua, no anem enlloc. Tot depén de la bona volentat de quatre gats que restem mentre veiem com el veí li parla castellà al fill. Els novinguts podrien reviscolar la llengua. Però ni l'escola valenciana ni les empreses valencianes -n'hi ha?- tenen prou força per atraure el nouvingut a la llengua. I el mesinfotisme dels valencians tampoc no hi ajuda. És la mateixa història de sempre, Elda, Oriola i ara Alacant...Què aturarà la dreta paramilitar espanyola de demanar que Badalona siga una ciutat de domini lingüístic espanyol? Al cap i a la fi, són quatre gats els qui parlen català a Badalona, Nou Barris, Hospitalet... Si cau Alacant, els quatre gats que hi resten hauran perdut el dret a dur a l'escola en català llurs fills, els llevaran el dret d'adreçar-se a l'administració en català, a ser atesos als hospitals en català... Deixondiu-vos! Ja ens ho deia Ovidi Montllor: "Juntem-nos i eixim al carrer!" Deixeu de banda les vostres bregues i convoqueu-nos. Feu un aplec a Alacant un cap de semana a setembre i baixarem tots ensems, dellà i deça del Ter, dellà i deçà del Xúquer. Car si cau Alacant, caiem tots!