¿Qué más da vivir sin papá?

Un padre presente puede cambiarlo todo en la vida de un hijo, pero un padre ausente, también. Desgraciadamente hoy miles de niños en nuestro país crecen sin un padre, muchos son excluidos de la vida de sus propios hijos tras un mal divorcio y una legislación injusta que los relega a un papel simbólico. La privación del padre, en la forma de ausencia física, económica, o emocional se ha convertido en la forma más común de maltrato infantil. Mientras se borra la figura del padre de la ecuación por cuestiones ideológicas, una generación entera esta creciendo sin dirección, sin afirmación y sin ejemplo, y ese hueco no lo llena ni el Estado, ni la escuela, ni la cultura. Y sí, un niño puede sobrevivir sin padre, pero no puede formar su carácter y desarrollar su plena potencialidad sin esa figura que lo guía y lo confronta. Al menos, no en la mayoría de los casos.

Los efectos de la presencia de un padre, o de su ausencia, se pueden ver, se pueden palpar. Esto no es una opinión. Esto es un hecho. La ciencia ha comprobado tanto los beneficios de crecer con la figura de un padre, como las consecuencias dolorosas de no tenerlo. Los datos están ahí, desde mayor tasa de trastornos psicológicos hasta mayores tasas de delincuencia, adicciones o embarazados no deseadas. Pero aún así, cada vez hay más niños creciendo sin esta figura. Niños que serán los futuros padres, madres, ciudadanos y líderes. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? La ausencia de un padre deja una herida en el hijo que lo acompañará a lo largo de toda su vida.