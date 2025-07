Ordenanzas municipales para ayudas al alquiler e alquiler asequible para los "no pobres"

Soy una mujer de 69 años en activo con bajos ingresos y percibo el ingreso vital, soy solicitante de ayudas al alquiler y de vivienda asequible, las cuáles me han sido rechazadas puesto que mis ingresos no son iguales o superiores a 0,5 veces el IPREM de acuerdo a la ordenanza correspondiente. Actualmente pago un alquiler de 440 euros, pero la casa está en malas condiciones de habitabilidad, desde hace mas de 10 años sin un solo impago y en cambio el ayuntamiento me deniega la posibilidad de acceso a una vivienda que con un precio asequible rondaría los 200 euros. Si las ayudas sociales son para los más necesitados, ¿cómo es posible que la señora Catalá nos excluya de las mismas?