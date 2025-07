No solo de pan

Mi padre siempre fue a la panadería Angelita, tan barata que asumes la estrechez —no solo física— del comercio y las colas de gente que allí se forman. Como si la hubiera heredado, yo solía ir todos los domingos a comprar empanadillas. Una vez llevaba un billete de veinte euros, pero la dependienta apenas disponía de cambio. Le sugerí entonces la posibilidad de abonárselo otro día y, ni corta ni perezosa, me soltó diecisiete monedas de un euro. En diversas ocasiones, a mi madre —cuyos problemas de memoria son evidentes— no le han vendido una barra de pan porque había olvidado el monedero. ¡Una miserable barra de pan! La mujer ha vuelto a casa abochornada. Me parece lógico que no fíen a nadie: tengo un negocio; sé lo fresca que puede llegar a ser la gente. Sin embargo, mi familia ha comprado allí toda la vida. No digo que seamos amigos, sino que algunas reglas están para saltárselas. Nos hace humanos.