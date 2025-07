Una réplica a la vicepresidenta Camarero

Espero que el artículo publicado de la vicepresidenta del Consell pueda tener alguna réplica, ya que la misma que se da muy feminista, no se debe de acordar cuando a la sombra del presidente Rajoy fue la encargada de pedir el voto en contra de la ley del aborto. Es más también obvia o bien no recuerda que los valencianos aún pagamos en el recibo del agua las fiestas y orgias con señoritas rumanas con motivo de las depuradoras de la ciudad de Valencia. Muchos olvidos para una vicepresidenta que manifiesta su feminidad de una manera falsa y encubierta por la realidad que padecemos, sufrimos y pagamos los valencianos. La memoria es muy frágil pero la hemeroteca está ahí, sería conveniente que se diera un repaso la susodicha vicepresidenta para rectificar por su falso feminismo. Es más, no tiene valor ninguno ser tan alto cargo y defender a un presidente que 8 de cada 10 valencianos no lo quieren. Los datos y hechos están en la hemeroteca. Para mí esta persona describe un artículo intentando mezclarse con el feminismo pero algunas mujeres deben recordar que es lo que defendía esta persona siendo senadora, mientras los suyos aquí en Valencia se marchaban con señoritas de compañía a cargo de las depuradoras, y eso está escrito, cargado en las cuentas de Emivasa y sufragado por todos los valencianos.

Por supuesto, tiene derecho a réplica, pero, por favor, con datos.