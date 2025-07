Salvar toreros, olvidar ciudadanos

El sábado, un torero fue cogido en una plaza y evacuado en helicóptero. Mientras tanto, en la reciente dana que golpeó Valencia, personas inocentes murieron ahogadas en sus casas sin que nadie llegara a tiempo. ¿Cómo se explica que el Estado movilice recursos urgentes para quien decide, voluntariamente, enfrentarse a un toro, y no para quienes simplemente estaban en su hogar? Esto no va contra el herido, ni contra los servicios de emergencia, sino contra unas prioridades públicas que chirrían. Los helicópteros los pagamos todos. Pero no todos accedemos a ellos. La vida de alguien en un espectáculo subvencionado no debería valer más que la de una vecina atrapada por el agua en su salón. Es legítimo preguntarse: ¿a quién protege realmente el gasto público? ¿Por qué se sigue premiando con atención y medios a una tradición violenta, mientras se ignora la prevención y el auxilio en catástrofes previsibles? En este país, parece que la tragedia solo importa si lleva traje de luces.