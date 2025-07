Per si hi ha guerra a l'estiu

Em demane una trinxera d'ombra; no siga que un colp de calor acabe amb mi abans un dron enemic. Si pot ser que siga de pa-drón. Els cascos refrigerats i reciclables; així els podrem utilitzar en les pròximes guerres. Les pistoles i metralladores que siguen d'aigua, però de mineralització feble; perquè facen menys mal i refresquen. Les botes amb vi de la terra, per a avivar l'ardor guerrer i el nacionalisme. L'uniforme de seda fresca, disseny Montesinos. Que l'enemic no el formen amics i familiars, com en la nostra última guerra. Que es respecte la dieta dels vegetarians, celíacs, i que la paella siga el plat principal, però sense xoriço. Que tots siguem herois. I que la pau no siga només per als vencedors. A veure si posant tantes exigències desistixen de fer la guerra.