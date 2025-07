Honor a La Primitiva de Llíria

Vivir en Llíria y no enamorarse de la música, es como ser ave y no querer volar. Una ciudad con un patrimonio arqueológico extenso y relevante, y con una tradición musical dilatada y de renombre universal. Quién no ha oído hablar de la Banda Primitiva de Lliria y de sus éxitos. El último, el 20 de junio. Obtuvo el galardón de la sección de Honor de la 137 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música de la Ciudad de Valencia. Premiada con un emolumento económico, a mi entender, exiguo, de quince mil euros. Una banda sin ánimo de lucro, con doscientos años de historia, 150 músicos, y un palmarés único: 42 primeros premios y 7 menciones de honor. Me siento orgulloso de haber vivido en Llíria, de mantener buenos amigos, de amar la música, de disfrutar de una de las mejores bandas musicales del mundo. De lo que no me siento orgulloso es de lo poco que valoran la cultura los políticos que gobiernan nuestra tierra.