Manual urgente para no criar zombis

Nos estamos permitiendo un peligrosa costumbre: dejar que los jóvenes crezcan sin el hábito de pensar por sí mismos. Leer parece cosa del pasado, y el pensamiento crítico, un lujo imprescindible. Pero sin eso, ¿qué futuro les dejamos? ¿memes, ruidos y desinformación a granel?

La incultura no es simpática ni inofensiva. Es cómoda, sí, pero profundamente destructiva. Si no cultivamos el gusto por la lectura desde casa, la escuela y los medios, estamos formando generaciones sin herramientas para entender el mundo ni defenderse de él.

No se trata de leer a los clásicos cada semana, pero sí de sembrar preguntas, no solo pantallas. Que leer no sea raro. Que pensar no sea una molestia. Que un joven con un libro no parezca una excepción.

Hagamos que lean. Es una responsabilidad compartida. Si no lo hacemos, mañana no sabrán ni por qué obedecen... ni por qué deberían rebelarse.