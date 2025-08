Fiestódromo

No sé de qué me sorprendo. Con lo poco que sé (ni quiero saber) de su vida, debería bastarme para, contrariamente a la sorpresa, tildar de coherente lo que hace y dice el (todavía) presidente de nuestra comunidad. Para un personaje (en la persona no creo que encuentre nada de mi agrado), que no hace tanto fue cantante de un grupo musical, que casi siempre muestra una sonrisa impostada de oreja a oreja y que no suspendió su famosa comida y sobremesa del Ventorro en aquel aciago 29 de octubre, es completamente normal y coherente la ocurrencia de apostar por colocar un auditorio para 40.000 personas en el supuesto futuro parque antirriadas. ¡Eso es!, ¡que no pare la fiesta!, ¡incluso en medio de donde fallecieron 230 personas! Repito, no debería extrañarme. Ese será su personalísimo homenaje a las víctimas y debería agradecer su sensibilidad, ¿o será que me estoy contagiando de esta sociedad vacía de principios?