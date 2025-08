Per a què volem l'AVL?

Tots sabem que una cosa és el llenguatge parlat i una altra el llenguatge escrit.

Els valencians tenim la sort de poder emprar les dues llengües oficials a la nostra comunitat autònoma: el valencià i el castellà.

És bo saber llegir, escriure i parlat tant en castellà com en valencià, sense imposicions de cap tipus.

A més, l'any 1998 es va crear l'AVL, encara que no es va constituir oficialment fins el 23 de juliol del 2001.

Amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'any 2006, l'Acadèmia va quedar reconeguda com l'únic organisme competent pel que fa a la regulació del valencià, així com una de les institucions estatutàries valencianes, quedant adscrita a la presidència, per la qual cosa disfruta de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostòria per a garantir la seua objectivitat i independència.

Bo serà recordar que l'anteprojecte de llei per a la creació de l'AVL obtingué 73 vots a favor i només 12 en contra.

Per tot això em sorprén que ara, en el 2025, alguns dels nostres representants polítics s'atrevixquen a donar lliçons a l'Acadèmia, i fins i tot alardegen dient que no van a fer cas del que esta institució oficial determine.

Aleshores, ¿per a què volem una AVL si no anem a fer-li cas?

Més valdria claussurar-la, que cadascú parlara i escrivira com li donara la gana i que els diners que destinem a la ditxosa Acadèmia els empràrem a favor dels més necessitats de la nostra societat, que no són pocs.