València-late vs Valéncia-late

Després de gaudir uns dies al nord peninsular, concretament a Cantàbria, i de recórrer indrets que ben segur recomane —especialment amb la calor que estava caient per la terreta, on una mica de fresqueta de nit s'agraeix—, em vaig trobar amb una imatge que em va sobtar.

En la secció de fruita de diverses botigues d'una important cadena de supermercats d'aquella zona, hi havia en oferta taronges de "varietat Navelina", de categoria I i amb origen "Espanya". El proveïdor era un conegut magatzem citrícola de casa nostra, dels de tota la vida.

Si no són experts al món citrícola, els ho explique ràpid. La varietat Navelina, a l'hemisferi nord, és pròpia de la tardor. A hores d'ara, al territori espanyol, no queda cap taronja Navelina penjada dels arbres. Els puc assegurar que les que vaig veure eren, sense cap dubte, taronges “varietat Valencia-Late”, i no gaire fines de pell. Segurament, algú es devia haver equivocat en etiquetar el producte, i ja està, no cal filar tan prim. Però la pregunta és: d'on prové realment aquesta fruita? És fruita recol·lectada a l'estat i emmagatzemada en cambres frigorífiques per ser distribuïda a l'estiu?

Vaig comentar-ho a l'encarregada d'una de les botigues i, molt amablement, em va dir que ho solucionarien de seguida. L'endemà al matí, encara hi era la mateixa etiqueta i la mateixa fruita. Plovia i m'avorria una miqueta.

Però hi ha una cosa més que em va cridar l'atenció d'aquesta fruita: estava una mica descolorida, més aviat tirant a verd. Entre vostè i jo, em va venir al cap la sospita que potser aquesta fruita podria provenir d’altres indrets. És a dir, que algú podria estar venent “gat per llebre”. Però, és clar, només són suposicions sense fonaments. Estic de vacances.

De fet, ara el més important per a nosaltres, els valencians, és parlar d'altres temes. Com, per exemple, l'accentuació de la denominació del Cap i Casal. Aprofite per saludar cordialment els filòlegs, tant els bel·ligerants com els defensors de la inclinació de l'accent. Estarà amb mi que l'única bandera que tenim en comú tots els valencians és la batalla lingüística.

En el cas dels cítrics valencians com en mols altres casos, els valencians fem gala del "mesinfotisme valencià" amb denominació d'origen. Tenim una varietat de taronja que porta el nom Valencia-Late, varietat insígnia del llevant espanyol, que és cultivada i consumida per milions de persones arreu del món. Però, malauradament, no li hem sabut treure el suc. Mai millor dit. I això que hi ha una Indicació Geogràfica Protegida per tal de protegir el seu cultiu a casa nostra.

Això sí, estimat lector, siga quin siga l’origen d’aquest error. Siga per peresa de no verificar bé el producte o qualsevol altre dels set pecats capitals que ha pogut fer el proveïdor d’aquest supermercat, demà el sol eixirà per llevant i es pondrà per ponent. Amunt València!