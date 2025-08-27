Bien por Paco Lloret
José Juan Escrihuela
Tavernes de la Valldigna
Qué gran idea ver a Paco Lloret en mi diario de siempre, hablar del Valencia, diciendo las verdades y no medias tintas.
El equipo parece el de Baraja sin alma, intensidad y cobran para correr y no pasear, dejando aparte la mala gestión del club.
En cuanto a Corberán, ¿dónde está la intensidad de la campaña pasada que nos hizo salvarnos? ¿Qué pasa que salen dormidos?
Son profesionales, quién no corra hoy día no sirve.
Sigue igual Paco, diciendo las verdades. Y Corberán, espabila, antes que nos veamos como esta pasada campaña.
