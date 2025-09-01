Carta al Sr. Mazón

Sr. Mazón. El pasado viernes 29 de agosto, tuve ocasión de asistir a una nueva manifestación de las víctimas de la dana, que como bien sabe ocurrió el 29 de octubre del año pasado. En ella tuve ocasión de escuchar las desgarradoras palabras de algunas de las víctimas y la verdad que se me encogía el corazón. Una mujer que perdió a su marido y su única hija, de 24 años. O aquella que perdió a su marido y a dos de sus hijos. O el tío de una de las tres personas que aún siguen desaparecidas.

Todas ellas le pidieron lo mismo, Sr. Mazón, que dimita. Lo mismo que los miles de personas concentradas en la plaza de la Mare de Déu o en la plaza del Ajuntament, que cada mes le pedimos lo mismo. No se lo están pidiendo sus adversarios políticos, Sr. Mazón. Se lo están pidiendo todos los familiares de las 228 victimas, más de 200 entidades cívicas y sociales de la Comunitat Valenciana y, en definitiva, una mayoría de la ciudadanía.

Ya basta, Sr Mazón. Usted no puede seguir siendo el president de tan honorable institución, porque no cumplió con su obligación de estar donde le correspondía ese fatídico día. No solo por no enviar la alerta en tiempo y forma, sino también por desviar la atención en una declaración del mediodía de ese 29 de octubre diciendo que sobre las seis de la tarde el peligro habría pasado.

Por tanto, Sr. Mazón, debería haber dimitido ya. Hágalo ya. Póngase en el lugar de esos familiares. ¿Se imagina cómo se sienten cuando le ven a usted representándolos como president? ¿Cómo se sienten cuando desfila usted entre sonrisas y aplaudiéndole todos sus compañeros de partido en un congreso? Tenga ese mínimo de empatia y dimita ya, por favor.