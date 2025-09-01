Relación entre violencia y uso del teléfono móvil
Pascual Torres Lluch
No me es fácil explicar el título. Al igual que un coche es una herramienta de uso diario, con lo cual su mal uso puede derivar en un accidente, el uso del inalámbrico también. Ese dispositivo plano y rectangular es mucho más que eso por el uso que le damos.
Cuántas veces hemos escrito un mensaje, grabado y lo hemos borrado o rectificado para después volverlo a enviar. Cuántas veces he visto caras sonreír o apenarse sólo por el hecho de recibir "la respuesta". Sencillamente, ese lenguaje textual instantáneo nos hace estar pletóricos, tristones, coléricos... Pues a eso añadamos fotos, más prisas, emoticonos, frases que pueden tener doble sentido...
En los casos registrados por violencia (de género también), analicen si los implicados hacían uso del teléfono móvil, qué uso, cuantas horas, averigüen las redes sociales que utilizaban y si los implicados compartían o veían lo que el otro hacía o dónde estaba. Sabéis perfectamente lo que digo, aunque os sentáis aludidos, hagamos algo que por ahí está gran parte de la solución.
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra
- Manuel de la Calva, una lección de vida