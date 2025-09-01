Relación entre violencia y uso del teléfono móvil

No me es fácil explicar el título. Al igual que un coche es una herramienta de uso diario, con lo cual su mal uso puede derivar en un accidente, el uso del inalámbrico también. Ese dispositivo plano y rectangular es mucho más que eso por el uso que le damos.

Cuántas veces hemos escrito un mensaje, grabado y lo hemos borrado o rectificado para después volverlo a enviar. Cuántas veces he visto caras sonreír o apenarse sólo por el hecho de recibir "la respuesta". Sencillamente, ese lenguaje textual instantáneo nos hace estar pletóricos, tristones, coléricos... Pues a eso añadamos fotos, más prisas, emoticonos, frases que pueden tener doble sentido...

En los casos registrados por violencia (de género también), analicen si los implicados hacían uso del teléfono móvil, qué uso, cuantas horas, averigüen las redes sociales que utilizaban y si los implicados compartían o veían lo que el otro hacía o dónde estaba. Sabéis perfectamente lo que digo, aunque os sentáis aludidos, hagamos algo que por ahí está gran parte de la solución.