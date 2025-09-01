Ese arroz del fondo de la paella, entre oro viejo y ojos morunos, que cuesta rascar. Refugio concentrado de todos los sabores de nuestra tierra. Esa cucharada, buscada, rescatada y peleada en la comida familiar, explosión de placer insobornable. Ese es el mejor «socarrat». Placentero, benigno y saludable del mundo.

Pero este verano hemos sufrido otro «socarrat», funesto, devastador, incontrolable: los incendios forestales. Zarpazo vil del cambio climático, del abandono del monte y de la inoperancia y desidia de los políticos responsables. Paradoja trágica: la España vaciada de personas se ha llenado de fuego, cenizas, muerte y desolación. Los españoles estamos «socarrados» con la falta de responsabilidad de esa clase política, que no se preocupa de la prevención y la solución de nuestros problemas, y que está más pendiente de la confrontación, el insulto y de echar la culpa al contrario.

Los españoles estamos demasiado «socarrats»; de los incendios, las danas y de los políticos irresponsables y corruptos. ¡Menos mal que siempre nos quedará el sociable y acogedor «socarrat» de la paella!