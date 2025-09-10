Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos magníficos artículos

Ángel Pertusa

València

Hoy leyendo mi periódico Levante, me encuentro dos magníficos artículos. En uno el señor Gil diserta sobre las carencias de nuestra COMUNIDAD, desde mucho tiempo y por diversas causas cuestión que nuestros politícos deberán estudiar darle solución, que ya es hora de discriminaciones y actitudes poco correctas de otros territorios, que se darían por pocas ganas y voluntad nula de los que gobernaban nuestra rica y querida tierra. Lúcido, bien explicado, que cualquier ciudadano entenderá sin ningún problema, matizando con claridad todos los puntos que son ajenos a los tiempos actuales y a sus gentes. BRAVO AMIGO (con tu permiso) Gil, una gozada.

El otro de Juan Romero en su Tribuna Abierta, hace mención también a la ciudadanía, refrescando cosas que se deberían evitar y estar todos a la expectativa. En cierto modo, pienso que se complementan los artículos, siendo estupendos ambos. Señor Romero, como siempre diídactico y con esa experiencia que posee hace algún tiempo que lo leemos.

