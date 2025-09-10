Hoy leyendo mi periódico Levante, me encuentro dos magníficos artículos. En uno el señor Gil diserta sobre las carencias de nuestra COMUNIDAD, desde mucho tiempo y por diversas causas cuestión que nuestros politícos deberán estudiar darle solución, que ya es hora de discriminaciones y actitudes poco correctas de otros territorios, que se darían por pocas ganas y voluntad nula de los que gobernaban nuestra rica y querida tierra. Lúcido, bien explicado, que cualquier ciudadano entenderá sin ningún problema, matizando con claridad todos los puntos que son ajenos a los tiempos actuales y a sus gentes. BRAVO AMIGO (con tu permiso) Gil, una gozada.

El otro de Juan Romero en su Tribuna Abierta, hace mención también a la ciudadanía, refrescando cosas que se deberían evitar y estar todos a la expectativa. En cierto modo, pienso que se complementan los artículos, siendo estupendos ambos. Señor Romero, como siempre diídactico y con esa experiencia que posee hace algún tiempo que lo leemos.