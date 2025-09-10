Sobre Maribel Vilaplana

Acabamos de leer la carta que ha escrito Maribel Vilaplana para explicar su silencio.

Vaya por delante que no la acuso ni la acusaré de nada que tenga que ver con la tragedia del 29 de octubre pasado, pero quiero exponer mi punto de vista sobre algunas de sus afirmaciones como, ante el acoso machista que ha padecido, se pregunta si se hubiera dicho lo mismo de quien acompañaba a Mazón si en vez de ser ella la otra comensal hubiese sido un hombre. Efectivamente, no. Pero creo que se hubiera ahorrado la indignación y el sonrojo si hubiese dado la cara y hubiese aclarado 10 meses antes qué hacía allí y hasta qué hora . Ella es periodista y sabe cómo estaban y están los ánimos .

Maribel Villaplana se presenta como otra víctima de los hechos. Puede ser, pero se olvida que es víctima de su silencio también.

Dice que la comida se interrumpió varias veces por las llamadas telefónicas de las cuales no conoce el contenido como es de suponer; pero, pasados los días y en medio de todo el lío de las horas, las comunicaciones y los lugares en que estuvo Mazón, hubiese sido de agradecer que la Sra. Vilaplana hubiese espetado al Presidente algo así como "¿sabiendo lo que sabía, prefirió quedarse Sr. Presidente?" Lo podía haber hecho en público pero no lo hizo. Quizá se lo dijera en privado, no lo sabemos porque la periodista nos dice que habló con él pero no de qué.

Para terminar, si era una reunión de trabajo para un asunto bastante importante ¿por qué no se hizo en un despacho? ¿ por qué Maribel Vilaplana se reunió con el President en un local privado para hablar de la cosa pública? ¿Por qué la Sra. Vilaplana al enterarse, como todos, que ese almuerzo no constaba en la agenda presidencial no lo denunció ni entonces ni lo ha hecho ahora?

En fín, no niego que Vd. se lo haya pasado mal y la compadezco por eso pero, como Vd. misma dice, la sospecha del mutismo le acompaña.

Ojalá pueda librarse.