Peter Pan
Carmen González Coello
Confieso que siento una profunda decepción y preocupación por la especie que llamamos "adulto Peter Pan", esa criatura que se pasea por la vida con la insolencia de un adolescente eterno, esquivando responsabilidades como quien esquiva el gimnasio tras una cena copiosa. Irrita, alarma y entristece al mismo tiempo.
Estos individuos han perfeccionado el arte de la inmadurez: esquivan facturas, compromisos familiares y hasta la vergüenza con precisión quirúrgica.
Su credo parece resumirse en tres reglas: "Nunca crecer, nunca madurar y, por favor, nunca enfrentarse al tedio de la vida adulta". Por supuesto, se cubren de glamour intelectual y sofisticación cultural; hablan de filosofía entre cafés de avena mientras sus habitaciones parecen escaparates de un almacén de juguetes vintage.
Pero el síndrome de Peter Pan no es un simple capricho: es una forma elegante de parasitar el tiempo de los demás. Alguien tiene que pagar impuestos, mantener la hipoteca, cuidar de la familia y asumir que el mundo no gira alrededor de tu última foto de Instagram con filtros imposibles. Y ahí estamos nosotros, los que todavía soportamos la incomodidad de crecer, observando con estupor cómo estos adultos-niños convierten la vida en un carnaval permanente de irresponsabilidad.
Tras las risas y los juegos, se oculta la tragedia: la pérdida de la familia, la erosión de los valores más elementales y la incapacidad de conectar con la realidad. El Peter Pan que evade la adultez termina solo, rodeado de objetos inertes, comparsas que le ríen las gracias por interés y afectos desaparecidos, sin comprender que la verdadera riqueza reside en asumir la vida con todas sus obligaciones y maravillas.
Hasta entonces, seguiremos siendo los espectadores expectantes, aplaudiendo con ironía mientras el mundo gira sin esperar a que Peter Pan recoja sus juguetes... ni sus valores.
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Así será el nuevo edificio de los 'ángeles de la guarda de la ciudad
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- El imposible Lim Arena
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Las medusas hicieron su agosto en Gandia