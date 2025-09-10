Confieso que siento una profunda decepción y preocupación por la especie que llamamos "adulto Peter Pan", esa criatura que se pasea por la vida con la insolencia de un adolescente eterno, esquivando responsabilidades como quien esquiva el gimnasio tras una cena copiosa. Irrita, alarma y entristece al mismo tiempo.

Estos individuos han perfeccionado el arte de la inmadurez: esquivan facturas, compromisos familiares y hasta la vergüenza con precisión quirúrgica.

Su credo parece resumirse en tres reglas: "Nunca crecer, nunca madurar y, por favor, nunca enfrentarse al tedio de la vida adulta". Por supuesto, se cubren de glamour intelectual y sofisticación cultural; hablan de filosofía entre cafés de avena mientras sus habitaciones parecen escaparates de un almacén de juguetes vintage.

Pero el síndrome de Peter Pan no es un simple capricho: es una forma elegante de parasitar el tiempo de los demás. Alguien tiene que pagar impuestos, mantener la hipoteca, cuidar de la familia y asumir que el mundo no gira alrededor de tu última foto de Instagram con filtros imposibles. Y ahí estamos nosotros, los que todavía soportamos la incomodidad de crecer, observando con estupor cómo estos adultos-niños convierten la vida en un carnaval permanente de irresponsabilidad.

Tras las risas y los juegos, se oculta la tragedia: la pérdida de la familia, la erosión de los valores más elementales y la incapacidad de conectar con la realidad. El Peter Pan que evade la adultez termina solo, rodeado de objetos inertes, comparsas que le ríen las gracias por interés y afectos desaparecidos, sin comprender que la verdadera riqueza reside en asumir la vida con todas sus obligaciones y maravillas.

Hasta entonces, seguiremos siendo los espectadores expectantes, aplaudiendo con ironía mientras el mundo gira sin esperar a que Peter Pan recoja sus juguetes... ni sus valores.