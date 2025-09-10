No queremos enterarnos
Pascual Torres Lluch
Alboraia
7 de Octubre del 2023 , sucedió lo que sabemos. ¿Alguien pensaba que la respuesta o revancha iba a ser medible? Escucho que ha sido desproporcionada.
Los acontecimientos a veces no tienen explicación, es más, no caben explicaciones. Pero seguimos sin enterarnos.
Los del Este , otros que tal. Reunión arriba, reunión abajo. Nada, siguen bombardeando. Pero seguimos sin enterarnos.
Para algunas cosas sí que nos enteramos. En hacer puente el día festivo local o disfrutar las 'vacas' pendientes. Nuestros antepasados, todos, lucharon y perdieron sus vidas para que nosotros tuviéramos lo que tenemos. Bienestar y paz. Si no despertamos o salimos de nuestra burbuja vendrán. Al tiempo.
A este paso ni habrá uvas ni regalos.
