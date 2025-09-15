Respuesta a Carlos Gil

Leo a Carlos Gil en 'Los Santos Inocentes' y tengo la impresión que nos toma por INOCENTES.

Cuando dice que Sánchez solo busca afianzarse en el poder plantea que en las 600.000 mil hectáreas quemadas él estaba de vacaciones en La Mareta y en Andorra y no se quería enterar.

No deja de ser una opinión, pero a parte del desmadre autonómico, dónde estaba la señora Ayuso, en Miami, con su novio.

Este señor parece que goza de una memoria selectiva, ¿no se acuerda o no quiere hacerlo? ¿qué hizo su gobierno en la covid, el volcán en Tenerife, durante la pandemia, la dana y los pasados incendios? No cree, que debería preocuparle, por ejemplo el caso de Montoro en sus filas, o lo del novio de Ayuso en el tema de las facturas y su posible implicación en ello. Es de bien nacidos, agradecer lo cometido, decían nuestros abuelos, por lo menos reconozcamos lo acaecido.

N0TA: no soy votante de Sánchez.