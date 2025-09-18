A Díaz Ayuso
Antonio A. Jiménez Castillo
Buenos días, Sra. presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hace poco escuché la comparecencia de una inspectora de Hacienda que fundamentaba ante el juez la defraudación fiscal de su novio, y vi cómo su cara iba palideciendo y perdiendo " la color" progresivamente. ¡Qué putada "my lady" !
Creo que en esos momentos describió un principio fundamental de la economía: si pagas a Hacienda tus impuestos, te resultará difícil convertirte pronto en nuevo rico, que era lo que usted y su novio pretendían. Y por lo que parece están intentando solucionar tamaña injusticia.
Quizás, una posible solución estaría en propiciar una potente asociación de defraudadores a nivel español, comenzando por la Comunidad Valenciana en la que residen muchos defraudadores, y presionar para que cada uno pague lo que él crea que es justo: ¡¡Defraudadores de la Comunidad Valenciana, uníos!! La ilegalidad de la asociación no tiene secretos para usted y sus ayudantes.
Bueno, antes de despedirme quiero hacerle dos observaciones:
Una, que la consigna 'me gusta la fruta' es zafia y poco imaginativa. ¿No se le ocurre algo mejor?
Otra, que utilizar Sarajevo para lo que ocurrió en la Vuelta Ciclista es poco adecuado para los que sobrevivieron en Sarajevo y para los que fueron masacrados, como en Gaza. No estaría mal que antes de lo que uno va a utilizar lo estudie para evitar que lo incluyan en la lista de analfabetos históricos.
