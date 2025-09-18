El maltrato hacia los interinos maestros

Comienza un nuevo curso y, como cada septiembre, somos muchos los que esperamos y deseamos conseguir una vacante. En el mejor de los casos, aspiramos a una sustitución lo más larga posible, para evitar lo que me ocurrió el año pasado: pasar por seis colegios diferentes en un solo curso. En la Comunitat Valenciana, ser maestro interino se ha convertido en una carrera de obstáculos interminable.

Este año volvemos al mismo problema: la inestabilidad laboral, que arrastra inevitablemente una inestabilidad personal. No podemos planificar nada porque, sencillamente, no sabemos dónde trabajaremos o, incluso, si trabajaremos, a pesar de haber aprobado dos oposiciones con buena nota. A esto se suman unos procesos de adjudicación poco transparentes y decisiones administrativas que no tienen en cuenta ni la realidad de los centros ni la de las aulas.

Y si esta situación ya es grave para los maestros interinos, ¿qué ocurre con los niños? ¿Qué tipo de educación reciben? ¿De verdad queremos que empiecen un curso sin tutora, sin su persona de referencia y confianza en la escuela, con la que comparten más de seis horas al día? Esta incertidumbre no solo nos afecta a nosotros como docentes, sino que repercute directamente en el alumnado valenciano.

Resulta paradójico que se hable tanto de mejorar la educación mientras se maltrata precisamente a quienes la hacen posible. Amo mi profesión, es pura vocación, y quiero lo mejor para mis alumnos. Me esfuerzo día a día por darles la educación que merecen, pero con actuaciones como las de la Conselleria lo único que se consigue es desmotivación entre todos los que formamos parte de la verdadera educación pública.