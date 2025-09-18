El maltrato hacia los interinos maestros
Paula López Martínez
Comienza un nuevo curso y, como cada septiembre, somos muchos los que esperamos y deseamos conseguir una vacante. En el mejor de los casos, aspiramos a una sustitución lo más larga posible, para evitar lo que me ocurrió el año pasado: pasar por seis colegios diferentes en un solo curso. En la Comunitat Valenciana, ser maestro interino se ha convertido en una carrera de obstáculos interminable.
Este año volvemos al mismo problema: la inestabilidad laboral, que arrastra inevitablemente una inestabilidad personal. No podemos planificar nada porque, sencillamente, no sabemos dónde trabajaremos o, incluso, si trabajaremos, a pesar de haber aprobado dos oposiciones con buena nota. A esto se suman unos procesos de adjudicación poco transparentes y decisiones administrativas que no tienen en cuenta ni la realidad de los centros ni la de las aulas.
Y si esta situación ya es grave para los maestros interinos, ¿qué ocurre con los niños? ¿Qué tipo de educación reciben? ¿De verdad queremos que empiecen un curso sin tutora, sin su persona de referencia y confianza en la escuela, con la que comparten más de seis horas al día? Esta incertidumbre no solo nos afecta a nosotros como docentes, sino que repercute directamente en el alumnado valenciano.
Resulta paradójico que se hable tanto de mejorar la educación mientras se maltrata precisamente a quienes la hacen posible. Amo mi profesión, es pura vocación, y quiero lo mejor para mis alumnos. Me esfuerzo día a día por darles la educación que merecen, pero con actuaciones como las de la Conselleria lo único que se consigue es desmotivación entre todos los que formamos parte de la verdadera educación pública.
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados