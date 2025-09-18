País en conflicto, país sin deporte internacional

Dentro de la globalizacion, ocurre de todo. Resulta que países que están en guerra, sí, en guerra, pues participan en eventos deportivos. Disculpen, pero, si un país está en guerra, pues hay muchos ciudadanos de esos países que están o en filas o en su casa. Entonces, creo, sin distinción política de verdad, que ni Israel, ni Rusia, ni Ucrania deben estar compitiendo a nivel internacional en nada. Y se acabaron los problemas.