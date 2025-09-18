No es tolerable, Israel

Tanto Israel como Palestina tienen el derecho a ser considerados dos Estados que mantengan unas buenas y sanas relaciones de cooperación. Lo que no es tolerable es que Israel trate de hacer desaparecer a Palestina como tal.

Tampoco es tolerable que el 7 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamás lanzase un ataque contra Israel, matando a más de mil personas, en su mayoría civiles, y tomando a más de 240 rehenes, iniciándose así la llamada 'guerra de Gaza', que ha producido ya más de 600.000 muertos.

El Estado de Palestina fue declarado independiente en noviembre de 1988, aunque la resolución oficial se hizo efectiva en noviembre del año 2012.

En la actualidad, Israel ha ocupado totalmente la ciudad de Gaza y sus más de 640.000 habitantes se están viendo obligados a marchar de su tierra.

El Estado de Palestina tiene sus orígenes en la resolución 181 II de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada a finales de 1947.

En la llamada Guerra de los seis días, Israel ocupó militarmente todos los territorios palestinos y ésta es su intención todavía a día de hoy: hacer desaparecer a Palestina como tal y que exista solamente el Estado de Israel.

También el factor religioso es importante en este asunto, porque Israel profesa la religión judía, mientras que Palestina es de religión árabe.

Jerusalén y Belén constituyen un corpus separatum.

Así es que podemos decir que la guerra árabe-israelí que comenzó en 1948 todavía no ha llegado a su fin.

Desearíamos que hubiese un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero para que la paz sea efectiva se han de dar estas cuatro premisas: verdad, justicia, amor y libertad.

¿Quién apuesta por ello en las actuales circunstancias?