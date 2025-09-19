Asociaciones de vecinos
Carmen G.Coello
Hay quienes piensan que la modernidad nos ha convertido en islas flotantes: cada cual encerrado en su pantalla, en su rutina, en su propio miedo. Y , sin embargo, en medio de esta soledad urbana, aún resiste un pequeño milagro de vida en común: las asociaciones de vecinos.
Sí, esas instituciones modestas que lejos de la burocracia municipal y del politiqueo con dietas, son capaces de organizar desde un cine de verano con sillas plegables hasta una campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Allí, entre un bingo solitario y un taller de memoria para mayores, se construye algo más que ocio: se crea comunidad, y no hay aplicación en el móvil que pueda sustituir eso.
El mérito está en que funcionan sin aspavientos. Vigilan quién entra y quién sale, se conocen las caras y hasta el nombre de los perros; logran que los niños tengan actividades de deporte y cuentacuentos, que los jóvenes se acerquen a la música, aprendan a tocar instrumentos o teatro callejero, y que los mayores no queden condenados al silencio de su televisor.
En suma, levantan un dique contra la deshumanización que nos rodea. Claro que no todo es idílico; siempre hay un presidente eterno que intenta convertir la asociación en plataforma electoral, pero incluso con esas sombras, lo cierto es que, sin estas agrupaciones, la vida en muchos barrios sería más fría, más insegura y, desde luego, más triste.
Por eso digo que hoy, más que nunca, necesitamos asociaciones de vecinos: porque son la última frontera entre la comunidad viva y la jungla anónima.
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre