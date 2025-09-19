Hay quienes piensan que la modernidad nos ha convertido en islas flotantes: cada cual encerrado en su pantalla, en su rutina, en su propio miedo. Y , sin embargo, en medio de esta soledad urbana, aún resiste un pequeño milagro de vida en común: las asociaciones de vecinos.

Sí, esas instituciones modestas que lejos de la burocracia municipal y del politiqueo con dietas, son capaces de organizar desde un cine de verano con sillas plegables hasta una campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Allí, entre un bingo solitario y un taller de memoria para mayores, se construye algo más que ocio: se crea comunidad, y no hay aplicación en el móvil que pueda sustituir eso.

El mérito está en que funcionan sin aspavientos. Vigilan quién entra y quién sale, se conocen las caras y hasta el nombre de los perros; logran que los niños tengan actividades de deporte y cuentacuentos, que los jóvenes se acerquen a la música, aprendan a tocar instrumentos o teatro callejero, y que los mayores no queden condenados al silencio de su televisor.

En suma, levantan un dique contra la deshumanización que nos rodea. Claro que no todo es idílico; siempre hay un presidente eterno que intenta convertir la asociación en plataforma electoral, pero incluso con esas sombras, lo cierto es que, sin estas agrupaciones, la vida en muchos barrios sería más fría, más insegura y, desde luego, más triste.

Por eso digo que hoy, más que nunca, necesitamos asociaciones de vecinos: porque son la última frontera entre la comunidad viva y la jungla anónima.