Carta a Mazón
Adela Íñiguez
Hola Carlos;
Te diría hola Mazón... pero me sale el versillo que va detrás, tampoco quiero empezar así.
¿Sabes? Me pregunto si piensas lo que le dirán a tus hijos, a tu mujer si va al mercado o a comprar unos botones o el pan... si fuera. Es como al de los trajes... ¿No os da vergüenza? Ya no por vosotros, que veo que no, sino por ellos, por respeto a ellos, al amor que le tienes que tener, lo que se llama vergüenza ajena, al principio pensé... que tú pensarías que qué le digo a mi mujer como si se tratará una cuestión de despechos, de burlas o de engaños, pero no, aún así ... Carlos te lo digo sin querer insultarte porque tampoco te conozco como persona, solo por tus actos y es de persona educada actuar así.
Ya no entro si duermes por la noche, si llueve mucho y el recuerdo te lleva allí a ese punto, me refiero a tus pensamientos más profundos, no estás cansado de llevar ese peso, hazlo, dimite, te sentará bien.
Un saludo a tus familiares, que estoy segura que pensaran como yo. A ver si así descansas. O tu conciencia.
Caminito de Picassent.
