Democracia sí, pero con dos condiciones

Para que una democracia tenga un funcionamiento óptimo ha de haber dos condiciones principales. Sin ellas es una inutilidad y un engaño.

Las primeras son para los que ejercemos el voto y las segundas es para los que dirijamos el país.

La primera condición es que no puede ejercer el derecho al voto cualquier ciudadano solo por serlo. Este ciudadano tiene que cumplir una seria de condiciones que en España puede tener cualquier y todos los ciudadanos, pues son perfectamente realizables con la ayuda estatal. Se cual sea tu base social. Debemos de tener unos estudios superiores sea de la clase que y en cualquier ámbito… técnicos, teóricos, manuales, artísticos y demás.

Una preparación cultural e intelectual y dos, planteando la democracia como un ámbito de respeto y organización en paz, concordia y organización, entonces y consecuentemente los pedófilos, violadores, asesinos y otras circunstancias similares, no hay voto posible.

Y la segunda condición atañe a los que van a gobernar. Unos conocimientos superiores suficientes de economía y derecho, un inglés en nivel muy alto y, sin cobrar por pertenecer al partido y estar sobre los 10 años ganándose la vida en el mercado, en la vida privada para saber, de cerca, cómo está y cómo va el mundo, fuera de la ilusión y teorías ideológicas propias de los despachos de los partidos políticos.

Sin estas circunstancias, al pueblo se nos engaña y se nos utiliza con falacia e imposibilidades.

Y los dirigentes sin preparación dirigen el país, esta manera, como la actual, es decir tal que una república bananera.

Quiero, pido y deseo a los mejores ciudadanos, sean ellas o ellos, para gobernar y dejemos de ser un pueblo ignorante al que utilizan los cegados por el poder y el dinero.