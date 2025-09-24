Leer o no leer, no es la cuestión
Víctor Calvo Luna
Recuerdo mi primera lectura: «Mi mamá me mima», y la última: «Miles de niños asesinados en Gaza». Qué lejos, no sólo en el tiempo, se encuentran ambas. La primera tan amable y afectiva, que yo constataba todos los días. Y la última, tan desagradable y cruel, que me angustia todos los días. Pero ambas me transmiten información, historias y sentimientos, que me ayudan a comprender el mundo; a saber que puedo vivir en un jardín de infancia, o en un territorio destruido y lleno de miedo y muerte; y que ambos existen. Podría decidir leer solamente lo amable y obviar lo desagradable, pero tendría una visión del mundo sesgada y falsa. Ignorar la realidad o falsearla no la mejora o la hace desaparecer. Por eso leo todo lo cae en mis manos; porque necesito conocer y comprender, desde distintos puntos de vista, el mundo que me ha tocado vivir. Quizá «leer o no leer» no sea la cuestión; lo importante, tal vez sea: aprender de lo vivido para ser, tras cada lectura, mejor persona.
