Mazón etc...
Josep Vicent Martínez
En el debat sobre política general a la Comunitat Valenciana celebrat el passat 23 de setembre del 2025, al president Mazón se li va omplir la boca exaltant la llibertat, l'autonomia i el futur.
Estic segur que un president de la Generalitat d'esquerres haguera pogut emprar perfectament estos termes (llibertat, autonomia, futur), però segurament amb un significat diferent de l'emprat pel líder del PP a la Comunitat Valenciana.
Des del meu punt de vista, la cosa no està en les paraules o les expressions que utilitzem, sinó en el significat que cada persona o cada grup de persones li atribuïm a eixes expressions o termes.
-Què entenem per llibertat?
No entenen el mateix per llibertat el Sr. Donald Trump que el Sr. Nicolàs Maduro.
-Què entenem per autonomia?
No entenen el mateix per autonomia el president de la Generalitat de Catalunya que el Sr. Santiago Abascal.
-Què entenem per futur?
No entenen el mateix per futur el Sant Pare Lleó XIV que un islamista radical.
Cal anar no solament als termes o frases que es pronuncien o es llegeixen, sinó al seu significat més profund.
En qualsevol cas, el president Mazón va anunciar eixe mateix dia 23 de setembre 44 mesures que ell i els qui el recolzen tractaran de que ixquen endavant.
Crec que no ho aconseguirà, almenys en la seua totalitat.
El poble valencià vol saber, punt per punt, què va passar al llarg del dia 29 d'octubre del 2024 al territori de la Comunitat Valenciana i quines persones tenen o van tindre alguna responsabilitat en la catàstrofe.
