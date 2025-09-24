Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trankimazin

Miguel Ángel Sansano García

Port de Sagunt

Durant el programa 'Y ahora Sonsoles', un xicon va dir que sempre havia sigut drogadicte, en concret al Trankimazin i que ho havia deixat, i Sonsoles ho va deixar així, potser el xicon tinguera raó però em sembla una falta d'educació a tot el món que pren eixa píndola, junt ad altres, és una barbaritat. Perquè fins al col·legi entren infants que prenen eixa píndola o pareguda, i alguns d'ells amb més coses. El Trankimazin és una medicina, què estem ficant drogadictes al col·legi ?

