Trankimazin
Miguel Ángel Sansano García
Port de Sagunt
Durant el programa 'Y ahora Sonsoles', un xicon va dir que sempre havia sigut drogadicte, en concret al Trankimazin i que ho havia deixat, i Sonsoles ho va deixar així, potser el xicon tinguera raó però em sembla una falta d'educació a tot el món que pren eixa píndola, junt ad altres, és una barbaritat. Perquè fins al col·legi entren infants que prenen eixa píndola o pareguda, i alguns d'ells amb més coses. El Trankimazin és una medicina, què estem ficant drogadictes al col·legi ?
