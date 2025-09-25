Otra provisionalidad

El 12 de febrero de 2024 la Alcaldesa María José Catalá y la Consellera Salomé Pradas acordaron el Plan de expansión de la red de Metrovalencia con dedicación preferente a la llegada de la L10 para que enlazara con las líneas del metro en la estación de la calle Xátiva y como primera etapa para continuar bajo el centro histórico. Para que ello fuera posible la alcaldesa consiguió que modificaran el proyecto, procurando no perjudicar la ayuda concedida por la UE, para que el gálibo del pasaje permitiera la prolongación del recorrido del tranvía.

Sin embargo, al terminar el túnel el pasado mes de agosto, en lugar de montar 260 metros de doble vía asentada sobre la base hormigonada, menos de 600 metros de catenaria tranviaria y la señalización, están rebajando la altura con cielo raso, recubriendo las paredes con aluminio, y colocando iluminación y pavimento, para una instalación, calificada como provisional y con gasto en seguridad.

La Consellería que preside Vicente Martínez Mus ha optado por no prolongar el muy corto tramo de la L10 y realizar lo que desde el año 2018 ha sido considerado poco práctico y peligroso en este diario y en otros medios de comunicación. ¿Han calculado el coste de montar ahora, desmontar luego y nuevo montaje?