Segundo atropello en menos de un año en el mismo paso de cebra

Hoy [por ayer] se ha producido un nuevo atropello en la calle Chile [de València], frente al número 9, en el paso de peatones. La causa ha sido, de nuevo, el estacionamiento indebido de vehículos en zona prohibida justo delante del paso, lo que limita gravemente la visibilidad tanto de conductores como de peatones.

El pasado 18 de octubre ya ocurrió otro atropello en ese mismo lugar y circunstancias. Tras aquel accidente remití un escrito al Concejal Delegado de Policía Local de València, advirtiéndole de la peligrosidad que suponía la falta de actuación policial. Lamentablemente, aquel aviso fue ignorado: no se adoptó ninguna medida y los agentes han permitido que los conductores sigan aparcando impunemente junto a los pasos de peatones. El resultado de esa inacción es el accidente sucedido hoy.

Confío en que la difusión de estos hechos a través de su periódico logre visibilizar una situación que, pese a las advertencias formales al Concejal Delegado de la Policía Local, permanece sin solución, poniendo en riesgo la vida de los peatones.