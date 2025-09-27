Caballeros de plata
Beatriz Silva Gascó
Trabajo como recepcionista en un gimnasio y entre recibos, folletos y cápsulas de café recibo matutinamente a los fieles socios que, con las manos envejecidas pero sonrisa juvenil, cruzan el umbral de esta puerta dispuestos a engrasar el cuerpo. Empuñan un bastón o hacen rodar una mochila y poco a poco van conquistando las máquinas de la sala y las calles de la piscina, a paso lento pero firme. Admiro la constancia, la vitalidad y la voluntad con la que estos caballeros inoxidables de plata cobran protagonismo en el pulso de esta instalación, dando culto y rindiendo homenaje a una máquina biológica que ha vivido mucha vida y ansía vivir otra. La diferencia a esas edades entre una persona que se ejercita y otra que no lo hace es abismal. Muchas veces, erróneamente, tiendo a marcar en el datáfono el importe de una entrada normal, que corrijo inmediatamente después de una revelación de edad que lleva aparejada un descuento, tras un ¡Caray, si es que no parece que tenga usted esa edad, ¡cómo se nota que viene al gimnasio! Ojalá más espacios públicos, centros deportivos y políticas de salud que fomentaran la citada práctica en estos colectivos con más fuerza. Porque el ejercicio no tiene edad, pero sí tiene el poder de rejuvenecer el alma.
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Xirivella suspende los cambios de uso de bajos: 'No queremos convertirnos en el foco de una presión urbanística
- El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos
- Rosita Amores, cantimploras registradas
- El PSPV propone elevar hasta dos alturas los edificios existentes para generar 70.000 viviendas en València
- Invasión de carriles bici en Patraix y Jesús