Caballeros de plata

Trabajo como recepcionista en un gimnasio y entre recibos, folletos y cápsulas de café recibo matutinamente a los fieles socios que, con las manos envejecidas pero sonrisa juvenil, cruzan el umbral de esta puerta dispuestos a engrasar el cuerpo. Empuñan un bastón o hacen rodar una mochila y poco a poco van conquistando las máquinas de la sala y las calles de la piscina, a paso lento pero firme. Admiro la constancia, la vitalidad y la voluntad con la que estos caballeros inoxidables de plata cobran protagonismo en el pulso de esta instalación, dando culto y rindiendo homenaje a una máquina biológica que ha vivido mucha vida y ansía vivir otra. La diferencia a esas edades entre una persona que se ejercita y otra que no lo hace es abismal. Muchas veces, erróneamente, tiendo a marcar en el datáfono el importe de una entrada normal, que corrijo inmediatamente después de una revelación de edad que lleva aparejada un descuento, tras un ¡Caray, si es que no parece que tenga usted esa edad, ¡cómo se nota que viene al gimnasio! Ojalá más espacios públicos, centros deportivos y políticas de salud que fomentaran la citada práctica en estos colectivos con más fuerza. Porque el ejercicio no tiene edad, pero sí tiene el poder de rejuvenecer el alma.