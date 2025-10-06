Este enorme complejo, parece que tendría 4.800 viviendas y la población crecería en 12.200 personas en Cullera.

En el último pleno la concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Devora Mari contestaba, a la edila de Omrpomís, Estefania Català, tras solicitar al consistorio que declarara caducado el PAI BEGA- PORT, conocido popularmente como el Manhattan.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, le recriminó a Català su negativa al PAI , ya que su partido lo aprobó en su momento. Le dijo que mi partido lo votó en contra, junto a Alternativa Progressista de Cullera-EU, replicó que el ayuntamiento hará un proyecto, que se adapte siendo sostenible.

El ayuntamiento, explicó, que tendría un puerto deportivo, un aparcamiento subterráneo, cuatro hoteles y treinta y cinco torres de más de veinte alturas al lado de la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas de las que 171 serán protegidas. De no aprobarse, 150 millones a la basura y además Cullera, se vería hipotecada de por vida.

En Cullera, que es mi patria de adopción, pasé casi cincuenta años de mi vida y por supuesto le deseo lo mejor. A mí me parecía ya algo grande y me congratulo, de que pueda ser factible. Creo que Jordi los tiene bien puestos y le deseo la mayor de las suertes