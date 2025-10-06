Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nou d'Octubre 2025

Josep Vicent Martínez

Alberic

El proper dia 9 tornarem a celebrar amb alegria el dia de la Comunitat Autònoma Valenciana, el dia de tots els valencians.

Per una banda rememorem aquell  9  d'octubre de 1238,  quan el rei Jaume I entrà triomfalment a la ciutat de València, la qual tornava a estar en mans de cristians després dels segles de dominació musulmana. ¿Es podria dir que, en certa manera, València començava a estar dins l'òrbita de les nacions europees?

En tot cas, vam nàixer o renàxer com un poble singular i diferenciat dins la Corona d'Aragó. Ja no depeníem servilment d'uns i d'altres, sinó que ens configuràvem com un poble lliure i amb personalitat pròpia.

Per altra banda,  en el regne de València que Jaume I  va somniar i va posar en marxa no tot van ser flors i violes,   també hi va haver els seus problemes, de vegades greus,  però entre tots va ser possible una sana convivència, el respete mutu i la col.laboració.

¿De què ens aprofita estar renyits i enfrontats si totes  i  tots vivim en el mateix territori  i necessitem conviure en pau, col.laborant els uns amb els altres? 

Vixca la Pàtria Valenciana !!   

Feliç 9 d'octubre per a tots !!

