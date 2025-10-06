Nou d'Octubre 2025
Josep Vicent Martínez
El proper dia 9 tornarem a celebrar amb alegria el dia de la Comunitat Autònoma Valenciana, el dia de tots els valencians.
Per una banda rememorem aquell 9 d'octubre de 1238, quan el rei Jaume I entrà triomfalment a la ciutat de València, la qual tornava a estar en mans de cristians després dels segles de dominació musulmana. ¿Es podria dir que, en certa manera, València començava a estar dins l'òrbita de les nacions europees?
En tot cas, vam nàixer o renàxer com un poble singular i diferenciat dins la Corona d'Aragó. Ja no depeníem servilment d'uns i d'altres, sinó que ens configuràvem com un poble lliure i amb personalitat pròpia.
Per altra banda, en el regne de València que Jaume I va somniar i va posar en marxa no tot van ser flors i violes, també hi va haver els seus problemes, de vegades greus, però entre tots va ser possible una sana convivència, el respete mutu i la col.laboració.
¿De què ens aprofita estar renyits i enfrontats si totes i tots vivim en el mateix territori i necessitem conviure en pau, col.laborant els uns amb els altres?
Vixca la Pàtria Valenciana !!
Feliç 9 d'octubre per a tots !!
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba