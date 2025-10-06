¡Viva la Flotilla!
Víctor Calvo Luna
La sociedad civil, de nuevo, sobrepasa a sus gobernantes, y demuestra que está más cerca de la realidad y de las personas que sufren. El ejemplo de los centenares de voluntarios que han integrado la Flotilla de Gaza, con alimentos y ayuda para el pueblo palestino, ha supuesto un desafío pacífico al Estado genocida de Israel. Netanyahu lo sabe, y no ha dudado en abordar por la fuerza y detener a sus participantes, saltándose las leyes internacionales, con la recurrente excusa (mentira) de que son terroristas. La misma que está utilizando para justificar la masacre del pueblo palestino. ¡Gracias a la Flotilla por arriesgarse y visibilizar a escala internacional un genocidio vergonzoso que el mundo occidental está consintiendo!
