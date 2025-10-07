Meriton CF

Para variar, lo que antiguamente era el Valencia CF, vuelve a las andadas. Los responsables no son ni Corberan ni Gayà, ambos sufren las consecuencias y sus hechos lo demuestran: el primero realizó una proeza el año pasado cuando todo olía a descenso, y el segundo ha permanecido en un club que podría haber abandonado sin problemas estando a las duras. A Corberán y a Gayà se les puede criticar, pero sobretodo se les debe valorar; son ejemplo y referencia, merecen respeto. Mientras, la institución continúa en la mediocridad sin exigencia, sin ambición razonable y sin rumbo claro; no es de recibo poner el foco en los únicos que aún aportan cierta luz y permiten identificar algo que fue, y volverá a ser en algún momento, el Valencia CF.