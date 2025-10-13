Ya es casi la hora del almuerzo y los compañeros empezamos a mirarnos y a hacernos gestos. Así cada día: es el momento más agradable, nos relajamos, compartimos bromas y risas y arreglamos el mundo…

Pero llegó el ERE: todos a casa. Se acabaron los almuerzos, o quizás no… No podremos volver al trabajo, pero podemos seguir almorzando y eso hemos hecho: el espíritu indomable de los almorzantes se rebela para seguir disfrutando de la amistad y de momentos de relax. Y así seguimos después de años: ¡Viva la amistad, viva l'esmorzaret!