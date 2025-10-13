Efeméride con monumento mutilado

El próximo día 16 se cumplirá el vigésimo quinto aniversario del fallecimiento del actor valenciano Antonio Ferrandis Monrabal (Paterna 1921-Valencia 2000), y el monumento que le dedicó Valencia en el año 2003, cara al mar y al final del paseo Neptuno de la playa del Cabanyal, está mutilado desde julio del año 2023.

Continua sobre un montón de piedras el monolito de mármol con la efigie del actor, debajo el escudo de la ciudad y la inscripción “Valencia al actor Antonio Ferrandis MMIII”. Faltan: en la parte superior del monumento una paloma blanca con las alas semidesplegadas y en la parte trasera la representación del Oscar con el que premiaron en 1982 la película Volver a empezar de José Luis Garci. Galardón a la mejor película de habla no inglesa, la primera vez en la historia de la cinematografía española, en la que Ferrandis tuvo destacado protagonismo.

No he localizado comunicación oficial sobre si fue vandalismo y han logrado la detención de los causantes, o caída por una rotura.

La falta de información, incluso poniendo un texto en lo que queda del monumento, y la lentitud en su reparación, genera protestas de políticos, descontento ciudadano e indignación en vecinos y viandantes, por la falta de atención al recuerdo de un actor que actuó mucho en teatro, cine y televisión, fue muchas veces premiado y condecorado, pero también se le recuerda por su actuación como Chanquete (1981), viejo pescador jubilado, en la serie Verano Azul de Televisión Española.