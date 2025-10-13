Presupuestos participativos
M. Luisa Román
València
Es difícil entender que en los presupuestos participativos el Ayuntamiento elija colocar una superbandera de España y rechace un paso cebra en un zona sin visibilidad.
